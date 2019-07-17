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Володин: Госдума должна участвовать в консультациях при формировании правительства

Введение таких процедур, как отметил спикер нижней палаты парламента, потребует изменений в Конституции

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума как минимум должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства, введение таких процедур потребует внесения изменений в Конституцию. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своей статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".

"Также было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации", - отметил Володин, напомнив, что сегодня Госдума в рамках своих конституционных полномочий участвует в формировании кабмина "только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства".

"При внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций", - написал Володин в своей статье, подчеркнув, что президент принимает решение о составе правительства по представлению премьер-министра, "но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам".

Он напомнил, что кабинет министров "осуществляет исполнительную власть как коллегиальный орган, состоящий из председателя правительства, заместителей председателя правительства и федеральных министров" в соответствии с Конституцией и конституционным законом "О правительстве Российской Федерации". "В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - указал спикер.

Володин убежден, что наличие возможности у представительной власти "высказать свое мнение главе государства по предлагаемому составу правительства как органа, осуществляющего исполнительную власть, соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало бы более высокий уровень ответственности в работе членов правительства". "И, что также важно, способствовало повышению эффективности реализации конституционных полномочий президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти", - резюмировал Володин.

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Володин, Вячеслав Викторович
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