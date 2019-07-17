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Володин считает возможными точечные изменения, чтобы лучше раскрыть смысл Конституции

Приоритетом для общества сегодня является максимально полная реализация конституционных прав граждан страны, отметил спикер Госдумы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть ее правовой потенциал в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость. При этом базовые положения основного закона незыблемы, подчеркнул политик в статье "Живая Конституция развития", опубликованной в среду в "Парламентской газете".

Володин отметил, что приоритетом для общества сегодня является максимально полная реализация конституционных прав граждан, прежде всего социальных, а ключевым запросом к конституционной системе - реализация принципов социального государства, обеспечение достойной жизни и свободного развития человека.

"Безусловно, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны", - считает он.

"И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего основного закона", - уверен Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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