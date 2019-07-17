Володин считает возможными точечные изменения, чтобы лучше раскрыть смысл Конституции

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть ее правовой потенциал в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость. При этом базовые положения основного закона незыблемы, подчеркнул политик в статье "Живая Конституция развития", опубликованной в среду в "Парламентской газете".

Володин отметил, что приоритетом для общества сегодня является максимально полная реализация конституционных прав граждан, прежде всего социальных, а ключевым запросом к конституционной системе - реализация принципов социального государства, обеспечение достойной жизни и свободного развития человека.

"Безусловно, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны", - считает он.

"И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего основного закона", - уверен Володин.