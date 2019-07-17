Врио главы Забайкалья Осипов сдал в избирком подписи для участия в выборах губернатора

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сдал в избирательную комиссию подписи для участия в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.

Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября.

"Подписи мы сдали. В точном их количестве я боюсь ошибиться, но собрали с запасом", - сказал Осипов, отвечая на вопрос ТАСС.

В начале июня 50-летний Осипов объявил о решении участвовать в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Для дальнейшего участия в предвыборной кампании ему нужно было собрать 0,5% подписей от числа зарегистрированных избирателей - около 4 тыс., а также пройти "муниципальный фильтр" - заручиться поддержкой 8% глав и депутатов муниципалитетов.

Ранее кандидатуру врио губернатора поддержали партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", Аграрная партия и "Родина".

Осипов также сдал в избирательную комиссию список своих возможных представителей в Совете Федерации. В перечень вошел Баир Жамсуев, который с сентября 2013 года работает сенатором, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

"В представленный Александром Михайловичем [Осиповым] список вошли три претендента на пост сенатора - это Баир Жамсуев, [ректор Забайкальского государственного университета] Сергей Иванов и [региональный бизнес-омбудсмен] Виктория Бессонова. Все необходимые документы представлены в полном объеме", - сказали в избирательной комиссии Забайкальского края.

Согласно порядку формирования Совета Федерации, в его состав входят по два представителя от каждого региона: одного назначает губернатор, другого выбирают из числа депутатов регионального парламента. Во время выборов губернатора кандидаты должны представить избирателям тройку своих претендентов на пост сенатора.

Баир Жамсуев с 1993 по 1997 годы работал депутатом Госдумы РФ первого и второго созывов. С 1997 по 2008 год возглавлял администрацию Агинского Бурятского автономного округа. С 2008 по 2010 год работал помощником руководителя администрации президента России. В феврале 2010 года Жамсуева назначили главным федеральным инспектором по Забайкальскому краю. В 2013 году губернатор Константин Ильковский впервые назначил его сенатором от исполнительной власти края, в сентябре 2016 года губернатор Наталья Жданова переназначила его на этот пост.

Выборы губернатора

За должность губернатора Забайкальского края намерены бороться четыре представителя политических партий: первый секретарь крайкома КПРФ Юрий Гайдук, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

Также в выборах намерены участвовать пять самовыдвиженцев. Помимо Осипова, это пенсионер Тагир Аглямов, общественник Николай Лиханов, временно неработающий Григорий Родионов и менеджер материально-технического снабжения АО "Забайкалье" Александра Сущих.

До 21 июля всем претендентам нужно предоставить в избирательную комиссию подписи.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителем региона.