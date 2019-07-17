{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Врио главы Забайкалья Осипов сдал в избирком подписи для участия в выборах губернатора

Выборы пройдут 8 сентября

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сдал в избирательную комиссию подписи для участия в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.

Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября.

"Подписи мы сдали. В точном их количестве я боюсь ошибиться, но собрали с запасом", - сказал Осипов, отвечая на вопрос ТАСС.

В начале июня 50-летний Осипов объявил о решении участвовать в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Для дальнейшего участия в предвыборной кампании ему нужно было собрать 0,5% подписей от числа зарегистрированных избирателей - около 4 тыс., а также пройти "муниципальный фильтр" - заручиться поддержкой 8% глав и депутатов муниципалитетов.

Ранее кандидатуру врио губернатора поддержали партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", Аграрная партия и "Родина".

Осипов также сдал в избирательную комиссию список своих возможных представителей в Совете Федерации. В перечень вошел Баир Жамсуев, который с сентября 2013 года работает сенатором, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

"В представленный Александром Михайловичем [Осиповым] список вошли три претендента на пост сенатора - это Баир Жамсуев, [ректор Забайкальского государственного университета] Сергей Иванов и [региональный бизнес-омбудсмен] Виктория Бессонова. Все необходимые документы представлены в полном объеме", - сказали в избирательной комиссии Забайкальского края.

Согласно порядку формирования Совета Федерации, в его состав входят по два представителя от каждого региона: одного назначает губернатор, другого выбирают из числа депутатов регионального парламента. Во время выборов губернатора кандидаты должны представить избирателям тройку своих претендентов на пост сенатора.

Баир Жамсуев с 1993 по 1997 годы работал депутатом Госдумы РФ первого и второго созывов. С 1997 по 2008 год возглавлял администрацию Агинского Бурятского автономного округа. С 2008 по 2010 год работал помощником руководителя администрации президента России. В феврале 2010 года Жамсуева назначили главным федеральным инспектором по Забайкальскому краю. В 2013 году губернатор Константин Ильковский впервые назначил его сенатором от исполнительной власти края, в сентябре 2016 года губернатор Наталья Жданова переназначила его на этот пост.

Выборы губернатора

За должность губернатора Забайкальского края намерены бороться четыре представителя политических партий: первый секретарь крайкома КПРФ Юрий Гайдук, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

Также в выборах намерены участвовать пять самовыдвиженцев. Помимо Осипова, это пенсионер Тагир Аглямов, общественник Николай Лиханов, временно неработающий Григорий Родионов и менеджер материально-технического снабжения АО "Забайкалье" Александра Сущих.

До 21 июля всем претендентам нужно предоставить в избирательную комиссию подписи.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителем региона.

Теги
РоссияОсипов, Александр Михайлович
Володин считает возможными точечные изменения, чтобы лучше раскрыть смысл Конституции
Приоритетом для общества сегодня является максимально полная реализация конституционных прав граждан страны, отметил спикер Госдумы
Читать полностью