{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лидеры 35 африканских стран подтвердили участие в саммите Россия - Африка

При этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что на мероприятие, по его мнению, "приедет не меньше 40 лидеров"
Здание МИД РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Официально свое участие в предстоящем в октябре в Сочи саммите Россия - Африка уже подтвердили 35 лидеров африканских государств, число участников будет увеличиваться. Об этом сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Практически все хотят приехать. Уже официально подтвердили примерно 35 лидеров, - сказал он. - Думаю, что приедет не меньше 40 лидеров. Ситуация будет меняться в сторону увеличения [участников], чувствуем настрой партнеров и их большой интерес".

Как отметил Богданов, саммиты Россия - Африка могут проводиться раз в два-три года. "Это не единоразовое мероприятие, а старт большого пути. Мы хотим это продолжать, раз в два или три года, - сказал он журналистам. - Планируем на регулярной основе. Разумеется, площадка [проведения] будет меняться".

Теги
Россия
Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году
Этот документ должен быть увязан с готовящейся Стратегией социально-экономического развития страны, отметили в пресс-службе Совета безопасности России
Читать полностью