Лидеры 35 африканских стран подтвердили участие в саммите Россия - Африка

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Официально свое участие в предстоящем в октябре в Сочи саммите Россия - Африка уже подтвердили 35 лидеров африканских государств, число участников будет увеличиваться. Об этом сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Практически все хотят приехать. Уже официально подтвердили примерно 35 лидеров, - сказал он. - Думаю, что приедет не меньше 40 лидеров. Ситуация будет меняться в сторону увеличения [участников], чувствуем настрой партнеров и их большой интерес".

Как отметил Богданов, саммиты Россия - Африка могут проводиться раз в два-три года. "Это не единоразовое мероприятие, а старт большого пути. Мы хотим это продолжать, раз в два или три года, - сказал он журналистам. - Планируем на регулярной основе. Разумеется, площадка [проведения] будет меняться".