МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, она должна быть увязана с готовящейся Стратегией социально-экономического развития страны. Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования, которое провел секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"Обсуждены меры по повышению эффективности прогнозирования рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности Российской Федерации, - говорится в сообщении. - Актуальность данной задачи обозначена в том числе в связи с предстоящей в 2020 году корректировкой Стратегии национальной безопасности и необходимостью завершения разработки Стратегии социально-экономического развития России". "Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязанности этих документов", - добавил в Совбезе.

Также на заседании было обращено внимание на необходимость улучшения качества разрабатываемых прогнозов, их научную обоснованность и взаимную согласованность. "Отмечено, что при организации стратегического планирования как на федеральном, так и региональном уровнях важно обеспечить своевременное выявление угроз национальной безопасности и рисков социально-экономического развития, - подчеркнули в СБ РФ. - Реализация выработанных на основе этих прогнозов мер должна привести к повышению эффективности государственного управления".

"Добиться этой цели особенно важно в условиях динамично меняющейся международной обстановки, усиливающегося влияния различных внутренних факторов, когда жизненно необходимо иметь четкое понимание тех угроз, потенциальных вызовов и рисков, с которыми Россия может столкнуться в долгосрочном периоде", - подчеркнул, выступая на заседании, Патрушев.

В мероприятии приняли участие представители Российской академии наук, министерств, ведомств и ряда организаций.