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В ЦИК не поступило ни одного обращения по довыборам в Госдуму

Всего на довыборы выдвинуто 37 кандидатов. 36 из них представляют политические партии, один - самовыдвиженец

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду сообщил, что в ЦИК на сегодняшний день не поступило ни одного обращения от граждан по дополнительным выборам депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

"По дополнительным выборам депутатов Госдумы обращений нет. Поэтому, я считаю, что мы пока находимся вполне в штатном режиме", - сказал Булаев.

По его словам, всего на довыборы выдвинуто 37 кандидатов, из которых 36 представляют политические партии и один - самовыдвиженец в Орловской области.

ЦИК в понедельник завершил прием документов от 12 политических партий, выдвинувших кандидатов на довыборы депутатов Госдумы. Списки кандидатов представили следующие партии: КПРФ, "Зеленые", Партия роста, "Яблоко", ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Единая Россия", "Родина", "Патриоты России" и КПСС.

В Центризбиркоме напомнили, что кандидаты из заверенных списков должны представить в окружные избирательные комиссии документы на регистрацию до 23 июля.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).

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