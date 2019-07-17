Неверов: участие Госдумы в формировании кабмина повысит ответственность депутатов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Участие Госдумы в консультациях при назначении членов правительства повысит ответственность депутатов, соответствующие предложения спикера Вячеслава Володина нужно обсуждать. Такое мнение высказал в среду журналистам зампредседателя нижней палаты парламента, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, комментируя статью Володина в "Парламентской газете".

"Важно подчеркнуть одно, и это сказал Володин, что базовые конституционные принципы и нормы неизменны, но в реальной современности некоторые положения могут, конечно, изменяться", - сказал политик. В первую очередь это связано с эпохой цифровизации, когда необходима максимальная конституционная защита прав граждан, отметил он.

Руководитель фракции убежден, что "предложение, которое звучит о том, чтобы повысить роль парламента в обсуждении отдельных министров, и учет мнения депутатов позволят нести определенную долю ответственности при таком назначении". Он напомнил, что депутаты ежегодно заслушивают отчет правительства, а также отчеты отдельных министров в рамках "правительственного часа". "И очень важно не просто заслушать отчет и принять его к сведению, а важно дать оценку, принципиальную оценку работы того или иного ведомства", - считает парламентарий.

"Это, несомненно, повысит ответственность при формировании правительства, но я думаю, что все это необходимо дополнительно обсуждать, все это необходимо сегодня, в современных реалиях предлагать, и я думаю, что [за] тот период, который наша Конституция действует, такие изменения назрели", - резюмировал он.

При этом Неверов обратил внимание, что Володин не высказывал никаких предложений по изменению формы правления в стране. "У нас президентская форма правления, и из статьи, из обсуждений совершенно не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления в парламентскую, или президентско-парламентскую", - подтвердил он. "Сама форма правления сегодня достаточно эффективна, и единственное, что я подчеркну, и я считаю, что это правильно, это усиление роли парламента", - повторил вице-спикер.

Речь идет о том, чтобы "взять на себя определенную ответственность при обсуждении тех или иных министров, высказывании своего мнения, но в любом случае, решение принимает президент, и здесь все так и должно быть", заключил Неверов.