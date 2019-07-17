Лавров намерен обсудить с главой МИД Кот-д'Ивуара сотрудничество в ВТС и экономике

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Темами переговоров между главами МИД РФ и Кот-д'Ивуара Сергеем Лавровым и Марселем Амон-Тано станут экономика, военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в образовательной сфере. Об этом сообщил российский министр в среду в начале встречи с ивуарийским коллегой.

"Наши двусторонние отношения всегда отличались взаимной заинтересованностью в продвижении обоюдно выгодных проектов, - отметил министр. - Сегодня у нас есть возможность посмотреть на перспективы, которые вырисовываются в энергетике, в сфере экономики, сотрудничестве в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, в гуманитарной и образовательной сферах, в военно-техническом отношении".

Лавров отметил, что на встрече намерен также обсудить сотрудничество на международных площадках между Россией и Кот-д'Ивуаром. "В прошлом и текущем году мы активно сотрудничаем в Совете Безопасности ООН, в котором Кот-д"Ивуар занимает сейчас место непостоянного члена и помогает достигать договоренностей по ключевым вопросам и африканского континента, и международной жизни в целом", - добавил глава МИД РФ.