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Лавров намерен обсудить с главой МИД Кот-д'Ивуара сотрудничество в ВТС и экономике

Также стороны обменяются мнениями по вопросам взаимодействия в образовательной сфере
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Марсель Амон-Тано Сергей Фадеичев/ТАСС
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Марсель Амон-Тано
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Темами переговоров между главами МИД РФ и Кот-д'Ивуара Сергеем Лавровым и Марселем Амон-Тано станут экономика, военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в образовательной сфере. Об этом сообщил российский министр в среду в начале встречи с ивуарийским коллегой.

"Наши двусторонние отношения всегда отличались взаимной заинтересованностью в продвижении обоюдно выгодных проектов, - отметил министр. - Сегодня у нас есть возможность посмотреть на перспективы, которые вырисовываются в энергетике, в сфере экономики, сотрудничестве в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, в гуманитарной и образовательной сферах, в военно-техническом отношении".

Лавров отметил, что на встрече намерен также обсудить сотрудничество на международных площадках между Россией и Кот-д'Ивуаром. "В прошлом и текущем году мы активно сотрудничаем в Совете Безопасности ООН, в котором Кот-д"Ивуар занимает сейчас место непостоянного члена и помогает достигать договоренностей по ключевым вопросам и африканского континента, и международной жизни в целом", - добавил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКот-д’Ивуар
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