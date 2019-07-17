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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

МИД России: Нидерланды все более злоупотребляют горем родственников погибших рейса MH17

В ведомстве подчеркивают, что власти Нидерландов используют объединения родственников в качестве тарана для продавливания тезисов о причастности России к катастрофе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия отмечает, что нидерландские власти все более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших в ходе выполнения рейса MH17 над Украиной. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ в связи c пятой годовщиной трагедии.

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"Нидерландские власти, как это ни прискорбно звучит, все более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших рейса МН17 и, взывая к принципам справедливости и наказания виновных, используют их ассоциации и объединения как своего рода таран для продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России и необходимости возложить именно на нашу страну ответственность по выплате соответствующих компенсаций", - отмечается в тексте.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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