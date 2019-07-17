Российские паспорта в упрощенном порядке получили более 10 тыс. жителей ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за месяц получили российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"10320 [человек] уже получили. Учитывая, что 3 млн 264 тыс. хотят получить - это мало <...> Это те люди, которые в городах и районах Луганской и Донецкой народных республик, 99% хотят получить паспорта Российской Федерации", - рассказал он.

По словам Водолацкого, в настоящий момент управление по делам миграции МВД России работает в усиленном режиме, необходимо дальнейшее увеличение численности штата как в России, так и на территории республик, уверен депутат. "Необходимо открывать дополнительные офисы для того, чтобы убрать те очереди, которые там с утра до вечера, люди стоят в очередях, занимают их в три часа ночи для того, чтобы сдать документы", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. После этого на территориях республик Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, 14 июня были вручены на пунктах выдачи в Ростовской области.