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МИД РФ назвал откровенной ложью информацию о невыдаче российских виз американским учителям

Американская сторона скрыла факты, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве
Здание Министерства иностранных дел РФ Сергей Фадеичев/ТАСС
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Здание Министерства иностранных дел РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сообщения об отказе в выдаче российских виз учителям из США - это откровенная ложь, потому что они направлялись в Россию с дипломатическими паспортами. Об этом заявили в среду ТАСС в МИД РФ.

"Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления".

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