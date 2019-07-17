МИД РФ назвал откровенной ложью информацию о невыдаче российских виз американским учителям

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сообщения об отказе в выдаче российских виз учителям из США - это откровенная ложь, потому что они направлялись в Россию с дипломатическими паспортами. Об этом заявили в среду ТАСС в МИД РФ.

"Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления".