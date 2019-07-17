ЦИК принял поправку в рекомендации о голосовании находящихся под домашним арестом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял постановление о внесении изменений в рекомендации по обеспечению избирательных прав отдельных категорий граждан, в частности, находящихся под домашним арестом.

"В шестом разделе методических рекомендаций появляется положение о том, что избирателю, находящемуся под домашним арестом, теперь предоставляется возможность проголосовать вне помещения для голосования", - сказал член ЦИК Валерий Гальченко.

По его словам, в методических рекомендациях теперь более подробно изложен порядок составления списков избирателей, которые в день голосования будут находиться в больницах, местах содержания под стражей (подозреваемых и обвиняемых), а также тех, кто работает вахтовым методом.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2018 года подписал федеральный закон, расширяющий перечень случаев, когда допускается голосование вне избирательных участков, и дающий такое право заключенным под домашний арест. Ранее такие люди, обладающие активным избирательным правом, фактически не могли реализовать его.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).