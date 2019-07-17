ЦИК Башкирии зарегистрировал восемь кандидатов на выборы главы республики

УФА, 17 июля. /ТАСС/. ЦИК Башкирии завершил регистрацию кандидатов на выборы главы республики. В среду были зарегистрированы четыре кандидата, всего в выборах будут участвовать восемь человек, сообщает пресс-служба комиссии.

"Комиссия зарегистрировала кандидатами на должность главы Республики Башкортостан Владимира Барабаша ("Гражданская Сила"), Владимира Кобзева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Зульфию Гайсину "(Яблоко"), Рафиса Кадырова ("Патриоты России"), - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК Башкирии зарегистрировал кандидатами Ивана Сухарева (ЛДПР), Юрия Игнатьева ("Справедливая Россия"), Юнира Кутлугужина (КПРФ) и временно исполняющего обязанности руководителя республики Радия Хабирова ("Единая Россия").

ЦИК отказал в регистрации Алексею Молокину, баллотирующемуся от Партии социальной защиты, из-за неполного пакета поданных документов и Рамиле Саитовой (Российская социалистическая партия) из-за нехватки подписей.

"Члены комиссии приняли к сведению заявление Сании Тимасовой (Российская экологическая партия "Зеленые") об отказе в дальнейшем участии в выборах", - добавили в пресс-службе.

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования, 8 сентября.