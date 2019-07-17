В Мосгоризбиркоме сообщили, что число отказов в регистрации кандидатов снизилось вдвое

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Количество отказов в регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму седьмого созыва снизилось в два раза по сравнению с выборами 2014 года, сообщил журналистам в среду член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата, из них от партий - 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказ получили 57 человек.

"Мы посмотрели цифры по 2014-му году, когда состоялись выборы депутатов в Мосгордуму 6-го созыва. Примерно количество выдвинутых и зарегистрированных кандидатов было одинаковым. Но вот отказов в регистрации больше - 107 решений приняли окружные избирательные комиссии об отказе в регистрации. В этом году, как видите, в два раза отказов меньше. Это говорит о лояльном и максимально дружелюбном настрое ко всем кандидатам", - сказал Реут.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, столичная избирательная комиссия обеспечила максимальную открытость работы. "Члены комиссий не препятствовали проведению трансляций заседаний в социальные сети и СМИ, что обеспечило гласность, открытость и транспарентность работы комиссий. Мосгоризбиркомом отрабатывались все жалобы, замечания и обращения, в том числе опубликованные в интернете", - сказал Горбунов. По его словам, в 19 из 45 округов Москвы не отказали ни одному кандидату в регистрации.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.