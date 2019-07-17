Избирком Крыма отказал в регистрации возглавляемого Жириновским списка ЛДПР

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Крыма отказала в регистрации на выборах в Государственный совет республики регионального списка ЛДПР, который возглавил лидер партии Владимир Жириновский, сообщается на сайте избиркома республики.

"Принято постановление об отказе в регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Крым второго созыва, выдвинутого избирательным объединением "Крымское региональное отделение ... Либерально-демократической партии России", - говорится в сообщении.

ТАСС пока не располагает комментарием регионального отделения ЛДПР.

Ранее координатор реготделения ЛДПР Дмитрий Янчуков сообщал ТАСС, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список крымского отделения партии на выборах в Государственный совет республики. Решение об этом принято на партийной конференции крымского отделения, которая прошла в Симферополе 30 июня.

Жириновский уже возглавлял список партии на выборах в Госсовет Крыма в 2014 году.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.