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Лавров прокомментировал прошедшие через механизм расчетов между ЕС и Ираном INSTEX платежи

По мнению главы МИД России, это - "ничто" по сравнению с теми обязательствами, которые были взяты партнерами Ирана в рамках СВПД

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прошедшие через механизм расчетов между ЕС и Ираном INSTEX платежи на несколько миллионов долларов - это ничто. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Пока INSTEX может обслуживать только гуманитарные поставки - продовольствие, медикаменты, - которые и так не запрещаются американцами. Пока по этому каналу - я позавчера встречался с представителем ЕС [в России Маркусом Эдерером] - прошли платежи на несколько миллионов долларов. Конечно, это ничто по сравнению с теми обязательствами, которые были взяты партнерами Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и которые предполагают беспрепятственную закупку иранской нефти и беспрепятственный перевод платежей за поставки этого энергоносителя", - сказал он.

Как отметил Лавров, Россия совместно с партнерами по СВПД будет добиваться, чтобы были найдены "не символические, а реальные пути обеспечения Ирану экономических благ, которые являются неотъемлемой частью, как сейчас принято говорить, сделки".

28 июня на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые и так не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявляет, что для полноценной работы механизма финансовых расчетов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

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Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссия
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