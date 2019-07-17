Глава Мосгоризбиркома заявил, что не планирует уходить в отставку

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/ Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не планирует покидать свой пост. Об этом он сообщил в среду, отвечая на вопрос журналистов.

"Что касается меня. А вы задайте такой вопрос своим знакомым, вот, если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику - почему он должен в отставку уходить?", - сказал Горбунов.

Он добавил, что другие главы избиркомов уходили со своих постов в связи с повышением, по собственному желанию. Горбунов, по его словам, был рекомендован на свой пост Центральной избирательной комиссией, ему доверяют.

"Считаю, что у меня есть еще возможность передавать свой опыт, растить молодежь, готовить смену <...> Мы все готовим смену", - сказал Горбунов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы два кандидата от партии "Яблоко", от партии "Коммунисты России" - 32 кандидата, четверо от партии "Родина", по одному от партии "Зеленые" и Партии роста.