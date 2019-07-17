Лавров: саммит Россия - Африка сформирует повестку партнерства со странами континента

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка придаст импульс развитию всего комплекса российско-африканских связей и сформирует повестку дальнейшего партнерства Москвы и стран континента. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.

"Мы подробно поговорили о подготовке предстоящего в Сочи в октябре этого года саммита Россия - Африка. Это первый в истории саммит, который будет проводиться, ему будет предшествовать экономический форум, - сказал Лавров. - Мы рассчитываем, что эти события станут важной вехой для развития всего комплекса российско-африканских связей и будут формировать дальнейшие направления нашего партнерства с этим важным континентом".

Комментируя переговоры с ивуарийским коллегой, Лавров назвал отношения между двумя странами традиционно дружественными. "Мы четко подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении и наращивании двусторонних связей, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Договорились предпринять дополнительные шаги по проработке перспективных проектов в сферах энергетики, развития инфраструктуры и особенно сельского хозяйства, которое составляет основу экономики Кот-д'Ивуара, - сообщил министр. - В этих целях условились поощрять деловые круги к налаживанию прямых контактов, шире задействовать возможности предпринимательских объединений, в первую очередь торгово-промышленных палат двух стран".

Лавров добавил, что обсудил с Амон-Тано военно-техническое сотрудничество, борьбу с терроризмом, пути разрешения действующих конфликтов в Африке, вопросы подготовки квалифицированных кадров для Кот-д'Ивуара в российских вузах. Кроме того, министры рассмотрели взаимодействие двух стран в ООН и других многосторонних форматах.

24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента, 35 из них уже подтвердили свое участие. Форум пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Арабская республика председательствует в Африканском союзе в 2019 году. Саммит предваряет ряд мероприятий: 20-21 июня в Москве состоялась экономическая конференция Россия - Африка, а 3 июля прошла парламентская конференция в том же формате.