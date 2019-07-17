Лавров пригласил страны Африки участвовать в формировании базы передвижений террористов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москва приглашает африканские государства принять участие в российской инициативе создания банка данных об иностранных террористах-боевиках. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано.

Министр напомнил, что Россия продвигает ряд инициатив в антитеррористическом направлении, включая создание "без каких-либо двойных стандартов, подлинно глобальной" коалиции по борьбе с терроризмом.

"В практическом плане наш национальный антитеррористический комитет, который действует при ФСБ России уже достаточно длительное время, создал и развивает банк данных, который позволяет отслеживать передвижение иностранных террористов-боевиков. Это очень актуальная задача, потому что из Ирака и Сирии они передвигаются и в Ливию, и в Афганистан, оттуда и в страны Центральной Азии, и даже достигают Юго-Восточной Азии. В этом банке уже участвуют порядка 40 с лишним спецслужб из 35 стран, Интерпол, Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН, региональная антитеррористическая структура ШОС. Мы активно приглашаем и наших африканских друзей присоединиться к этому банку данных", - сказал он.

По словам главы МИД России, для африканских стран это может представлять особый интерес, так как, хотя угроза "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация) и была обезврежена, отряды экстремистов продолжают функционировать, вербовать сторонников, продолжают рассылать своих эмиссаров по соседним и даже отдаленным странам, от чего страдает в том числе и африканский континент.

"Мы сегодня подробно об этом говорили. "Аш-Шабаб", "Боко Харам", "Аль-Каида" (все запрещены в РФ) в Магрибе - все это проявление нарастания террористической активности на африканском континенте, причем эти террористические структуры начинают все более активно взаимодействовать между собой, координируя свои злонамеренные планы. Борьба с этими явлениями имеет очень важное значение, в том числе и для урегулирования конфликтов, поскольку в целом ряде конфликтов, будь то в Сомали, будь то в Мали, будь то Сахаро-Сахельский регион, так или иначе проявляются угрозы со стороны террористических и экстремистских группировок", - пояснил Лавров.