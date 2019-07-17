Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду ратифицировала Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму, которая создает основу для сотрудничества стран-участниц в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма.

Конвенция была подписана 9 июня 2017 года в Астане на заседании Совета глав государств - членов ШОС. В тексте дано определение понятиям "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму", установлены основные принципы осуществления сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, предложен перечень мер по противодействию экстремизму для их применения на национальном уровне. Одним из ключевых положений конвенции является то, что в тексте определен перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. Регламентирован порядок выдачи, передачи осужденных и взаимодействия компетентных органов в сфере борьбы с экстремизмом.

Как указал в ходе заседания глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, противодействие экстремизму является одной из ключевых составляющих сотрудничества России с ШОС. "Конвенция определяет основные направления совершенствования национальных законодательств в области предотвращения и противодействия экстремизму путем усиления превентивных мер распространения экстремистской идеологии, расширения правового регулирования борьбы с экстремизмом, а также ужесточения мер ответственности за участие в экстремистской деятельности, ее финансировании, вербовке или иных способах привлечения лиц для участия в подготовке или совершении экстремистских актов, за пропаганду экстремизма", - пояснил он.

"Крайне важно, что нашим странам (в ШОС, напомню, входит восемь государств) удалось договориться о едином понимании терминов "экстремизм", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", - сказал журналистам глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Решение ШОС он назвал "хорошим примером того, как должны действовать страны". "Бороться с экстремизмом, терроризмом, киберпреступностью, распространением наркотических и психотропных веществ можно только сообща", - резюмировал Пискарев.

"Ратифицируя Конвенцию ШОС, мы даем понять тем странам, которые ограничиваются заявлениями, что рано или поздно им тоже придется перейти к реальным делам. Этот тщательно проработанный документ выводит нас на прозрачную полосу, позволяет избежать политики двойных стандартов", - со своей стороны заметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.