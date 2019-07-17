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Москалькова прокомментировала статью Володина о Конституции

Как отметила омбудсмен, спикер Госдумы ставит перед парламентом конкретные задачи, решение которых позволит повысить уровень гарантий прав человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей статье "Живая Конституция развития" ставит перед парламентом конкретные задачи, решение которых позволит повысить уровень гарантий прав человека.

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"Большая часть положений статьи председателя Госдумы посвящена именно правам человека, и очень важно, что сегодня дана оценка справедливости запроса общества на справедливость. Председатель парламента ставит конкретные задачи для себя, для парламента, как можно было бы повысить уровень гарантий прав человека", - сказала Москалькова во время представления доклада о своей работе в нижней палате парламента.

По ее словам, обеспечение прав человека является "самой главной составляющей для сохранения социальной стабильности".

В среду в "Парламентской газете" была опубликована статья Володина, в которой он допустил точечные конституционные новации для баланса ветвей власти. В статье спикер Госдумы касается принципов социального государства и создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. При этом он отмечает, что такие конституционно закрепленные понятия как "достойная жизнь" и "свободное развитие человека" не только "не имеют четкого теоретического и правового описания, но, кроме этого... могут меняться со временем".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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