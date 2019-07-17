У кандидатов в депутаты Мосгордумы выявлено более 300 подписей умерших людей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 340 подписей умерших людей было обнаружено в ходе проверки подписных листов кандидатов в депутаты седьмого созыва Московской городской думы. Больше всего таких подписей выявлено у претендента от партии "Возрождение России" Александра Загородних, сообщил в среду на пресс-конференции председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Одним из скандальных нарушений стало включение умерших граждан. <…> У 12 кандидатов 344 подписи. Если это перевести на структуру Вооруженных сил - это целый батальон умерших набрали. Лидером <...> оказался Загородних в третьем округе (174 подписи)", - сказал он.

Следующими в рейтинге Мосгоризбиркома по количеству "мертвых душ" стали Иван Кульнев (самовыдвиженец) с 60 подписями умерших людей, Кирилл Гончаров (партия "Яблоко") - 46 таких подписей, Владимир Родионов (партия "Народный альянс") - 35.

"Подписи [умерших людей] есть у [Александра] Соловьева ("Справедливая Россия"), [Дмитрия и Геннадия] Гудковых (самовыдвиженцы), [Любови] Соболь (самовыдвиженец), [Ивана и Александра] Ждановых (самовыдвиженцы) и [Константинаса] Янкаускаса (самовыдвиженец - прим. ТАСС)", - добавил глава Мосгоризбиркома.

Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидата, из них от партий - 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказ получили 57 человек.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.