Лавров сообщил, что более 310 тыс. сирийских беженцев вернулись домой из-за границы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число возвращающихся в Сирию беженцев, вопреки утверждениям США, ежедневно растет. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается проблемы беженцев, которые, согласно заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, стали активнее покидать Сирию из-за действий России и Ирана, то здесь не могу понять, откуда такие сведения у него появились, - сказал министр, комментируя высказывание госсекретаря о том, что сотрудничество РФ и Ирана привело к тому, что 6 млн сирийцев покинули свои дома. - По нашим данным, с июля 2018 года в Сирию только из-за границы, не считая возвращающихся к своим очагам внутреннеперемещенных лиц, вернулись более 310 тыс. беженцев, в том числе где-то 100 тыс. из Ливана, остальные 210 тыс. из Иордании. Процесс идет ежедневно".

Лавров посоветовал обратить внимание на сведения российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, который еженедельно издает бюллетени по всем вопросам, связанным с возвращением беженцев. "В день более тысячи беженцев возвращается, цифра постоянно увеличивается, - отметил министр. - В этом бюллетене можно найти не только статистику возвращения, но и какие меры принимаются российской стороной в поддержку действий правительства Сирии по созданию необходимых условий".

"Это обеспечение водоснабжением, электричеством, социальные и образовательные услуги, - пояснил глава МИД РФ. - Это то, к чему мы призываем наших западных партнеров, пекущихся о судьбе беженцев из Сирии, которые находятся на территории стран региона и ряда европейских государств".

Идеологизированная позиция

Москва, подчеркнул он, призывает обеспечивать нормальные условия возвращения людей домой. "США и ЕС занимают предельно заидеологизированную позицию, не желая вкладываться в такие проекты на подконтрольных законному правительству Сирии территориях, - констатировал Лавров. - В то же время они всячески пытаются обустраивать территории, контролируемые оппозицией под приглядом США и их союзников по так называемой коалиции на восточном берегу Евфрата".

Глава МИД РФ посоветовал коллегам в Вашингтоне больше заниматься не изобретением несуществующих фактов наподобие того, что беженцы продолжают уходить из Сирии, а проблемами, которые созданы присутствием там США.

Курдская проблема

На восточном берегу Евфрата, заметил Лавров, США хотят создать квазигосударственное образование с опорой на курдов. "Там нарастают очень острые противоречия между курдами и арабским племенами, которые живут на этих территориях столетиями. Сейчас США заводят туда курдские структуры, - сказал он. - Это сложный вопрос, его нужно решать, потому что к курдской проблеме нужно подходить предельно ответственно, чего мы пока не видим со стороны американцев".