Песков: Москва и Киев не ведут переговоры по обмену украинских моряков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, хотя в целом эта проблема остается на повестке дня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня", - сказал он.

Что касается решений российских правоохранительных органов, Песков подчеркнул, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает правильным изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. "Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им [украинским морякам] сегодня была бы изменена мера пресечения", - заявила омбудсмен в интервью телеканалу "Россия-24". Москалькова подчеркнула, что очень важно "разобраться со степенью вины этих людей" в контексте предпринятой Киевом провокации в Керченском проливе для срыва выборов украинского президента.