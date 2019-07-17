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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Песков: Москва и Киев не ведут переговоры по обмену украинских моряков

Как отметили в Кремле, лидеры двух стран касались темы в телефонном разговоре, но вопрос находится на повестке дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, хотя в целом эта проблема остается на повестке дня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня", - сказал он.

Что касается решений российских правоохранительных органов, Песков подчеркнул, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает правильным изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. "Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им [украинским морякам] сегодня была бы изменена мера пресечения", - заявила омбудсмен в интервью телеканалу "Россия-24". Москалькова подчеркнула, что очень важно "разобраться со степенью вины этих людей" в контексте предпринятой Киевом провокации в Керченском проливе для срыва выборов украинского президента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКарасин, Григорий БорисовичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаНарушение границы РФ украинскими военными кораблямиЗеленский, Владимир Александрович
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