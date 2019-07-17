Песков назвал статью Володина о Конституции его личной точкой зрения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мнение спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности изменений в Конституцию - это тема для дискуссии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду в "Парламентской газете" Володин опубликовал статью "Живая Конституция развития", в которой допустил точечные конституционные новации для баланса ветвей власти.

"Безусловно, мы ознакомились [со статьей Володина], широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в "Парламентской газете", - сказал представитель Кремля журналистам. По его мнению, статья представляет собой "точку зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны". "Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Он [Володин] изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется", - отметил Песков.

По его словам, пока в Кремле нет позиции на этот счет, поскольку спикер Госдумы выступил с "новой инициативой".