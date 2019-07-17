Песков не стал комментировать письмо к властям России от родственников жертв рейса MH17

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать опубликованное в СМИ открытое письмо в адрес руководства РФ от родственников людей, погибших в результате крушения самолета Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии". В этом обращении, в частности, содержится призыв к властям России "признать свою часть ответственности в уничтожении MH17".

"Я, к сожалению, не в курсе этого письма, не могу вам сказать относительно него", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим обращением.

В то же время Песков напомнил, что Россия считает необъективным следствие, которое ведется в Нидерландах по делу о крушении самолета. "Мы не считаем это следствие объективным. Россия с самого начала предлагала свое участие в совместной работе для определения виновных в этой ужасной трагедии, но России такая возможность предоставлена не была. Поэтому мы не можем признать объективными результаты такого следствия", - добавил представитель Кремля.

Ранее МИД РФ в своем комментарии отметило, что нидерландские власти злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших в ходе выполнения рейса МН17 над Украиной.

Пассажирский Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам ее работы, указывали на безосновательность аргументов, на которых строятся обвинения, и нежелание использовать российские выводы в ходе следствия.