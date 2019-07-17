МИД РФ: закон о языке ударит по перспективам мирного урегулирования в Донбассе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вступление в силу на Украине закона о государственном языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и чревато дальнейшим осложнением ситуации. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Линия на тотальную украинизацию идет вразрез с утвержденным резолюцией СБ ООН Комплексом мер по выполнению минских договоренностей, положения которого гарантируют жителям Донбасса право на языковое самоопределение, - подчеркнула дипломат. - Именно языковой вопрос стал катализатором внутреннего кризиса на востоке Украины. Нет сомнений, что вступление в силу закона о языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и чревато дальнейшим осложнением ситуации в данном регионе".

По ее словам, это является вопиющим нарушением Украиной минских соглашений.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.