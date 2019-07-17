Медведев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В телеграмме премьера, в частности, говорится: "Подтверждаю готовность российской стороны к активному взаимодействию с коллегами из Европейского союза".

Медведев отметил, что РФ рассматривает Европейский союз в качестве важного партнера в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. "Убежден, что возобновление конструктивного сотрудничества и регулярного диалога в формате правительство Российской Федерации - Европейская комиссия будет способствовать формированию благоприятных условий для запуска новых совместных проектов, программ и инициатив", - заявил он.

Депутаты Европарламента 16 июля проголосовали в поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Официально она приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности с 1 ноября, когда завершатся полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Тем не менее, сразу же после избрания фон дер Ляйен должна немедленно приступить к формированию нового состава Еврокомиссии на 2019-2024 годы, по одному кандидату на посты еврокомиссаров должна представить каждая из 28 стран ЕС, затем глава ЕК распределит между ними портфели. После этого полный состав Еврокомиссии должен быть утвержден Европарламентом в начале осени.