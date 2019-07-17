Захарова: межвенесуэльские переговоры на Барбадосе вызывают сдержанный оптимизм

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Переговоры правительства Венесуэлы и оппозиции на Барбадосе, организованные при посредничестве Норвегии, вызывают сдержанный оптимизм. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поступающие оценки очередного раунда диалога при посредничестве Норвегии на острове Барбадос дают повод для сдержанного оптимизма", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия полностью поддерживает инициативу правительства Венесуэлы и оппозиции о продолжении диалога для урегулирования ситуации внутри страны. "Очень хочется надеяться и даже пожелать им сосредоточиться на конструктивном обсуждении за столом переговоров взаимоприемлемых вариантов возвращения Венесуэлы на путь устойчивого развития", - добавила дипломат.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии.

8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными. Он не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений. Делегация правительства Венесуэлы в понедельник прибыла на Барбадос, чтобы принять участие в новом раунде.