Лавров 30-31 июля проведет переговоры с главами МИД стран АСЕАН

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Бангкок 30-31 июля проведет переговоры с таиландским коллегой Доном Праматвинаем и другими главами внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30-31 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Бангкок, где проведет переговоры с министром иностранных дел Таиланда. Будут предметно обсуждаться состояние и перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях с акцентом на реализацию договоренностей на высшем уровне, а также сверены подходы к актуальным международным и региональным проблемам", - проинформировала она.

Кроме того, 31 июля в Бангкоке Лавров проведет очередное совещание со своими коллегами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Это будет первая встреча в таком формате после того, как на саммите Россия - АСЕАН в Сингапуре в ноябре 2018 года отношения нашей страны и "десятки" (10 стран - членов АСЕАН - прим. ТАСС) получили статус стратегического партнерства, - отметила дипломат. - Главам внешнеполитических ведомств предстоит сосредоточиться на вопросах выполнения решений, принятых на высшем уровне. Наши усилия будут нацелены на продвижение долгосрочных интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), укрепление взаимодействия с Ассоциацией, в том числе на таких асеаноцентричных площадках, как Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности, а также создание в АТР сбалансированной, равноправной и отвечающей современным реалиям архитектуры международных, межгосударственных отношений".

На совещании, по словам Захаровой, планируется проанализировать принятые сторонами меры по политическим, торгово-экономическим, социально-культурным и гуманитарным вопросам, согласовать шаги по дальнейшему расширению взаимодействия между РФ и странами АСЕАН.

"В числе общих приоритетов - углубление координации по ключевым международным и региональным проблемам, активизация совместных усилий по противодействию новым вызовам и угрозам, включая антитеррор, обеспечение безопасности использования информационно-коммуникационных технологий, - добавила она. - В практическом плане имеется в виду сделать акцент на кооперации в высокотехнологических и инновационных отраслях, привлечь внимание асеановских партнеров к нашим наработкам в области цифровой экономики, энергетики и совершенствования инфраструктуры".

Захарова также отметила, что в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании большого Евразийского партнерства будет затронута тема развития связей АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, учитывая схожие основополагающие цели и принципы функционирования трех организаций.