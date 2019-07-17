Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой областей

В соответствии с документом, на получение гражданства в упрощенном порядке, смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской народных республиках), но и жители этих областей в целом.

Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. В том документе отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права. После этого на территориях республик Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, 14 июня были вручены на пунктах выдачи в Ростовской области.

20 июня глава государства во время прямой линии пообещал максимально либерализовать для граждан Украины процесс получения российского гражданства. Он напомнил, что подписанный в конце апреля указ и ряд других нормативных актов позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ. При этом Путин признал, что есть проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют документы, которые они могут получить только на Украине.

Президент обещал посмотреть, какие нужно внести коррективы в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а "не по бумажкам, которые невозможно исполнить". Позднее он дал поручение МВД России подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Украины Виктора Януковича на востоке, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В начале апреля на территориях Донецкой и Луганской областей были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В ответ через несколько дней киевские власти объявили о начале силовой операции в Донбассе, которая привела к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе и гибели тысяч людей. Лишь в феврале 2015 года благодаря усилиям лидеров стран "нормандской четверки" удалось остановить огонь и начать мирный процесс. В настоящее время территорию Донбасса пересекает разделительная линия или как ее еще называют линия соприкосновения сторон. Она отделяет территории ДНР и ЛНР от остальных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Киеву.