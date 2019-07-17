Захарова заявила, что Россия не приемлет санкционное давление Евросоюза на Турцию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия не может принять одностороннюю санкционную политику ЕС в отношении Турции. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Конечно, это вопрос Турции и Евросоюза. Мы исходим из того, что санкционное давление, хотя, к сожалению, это уже фактор современных международных отношений, это точно не из арсенала дипломатии. Это точно не должно стоять в основе международной политики. Это приводит к очень плачевным последствиям, - сказала она. - Мы вынуждены констатировать, что во многом это является частью сегодняшних реалий, но в одностороннем порядке незаконно. В качестве агрессивного давления для пробивания собственных интересов - мы, конечно, такую политику принять не можем".

15 июля ЕС одобрил введение санкций в отношении Турции из-за геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, отменить проведение Совета ассоциации и сократить финансовую помощь Анкаре в 2020 году. Диалог на высшем уровне между ЕС и Турцией также был приостановлен.

Деятельность Турции у берегов Кипра

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе.