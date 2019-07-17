Захарова назвала придумками информацию о передаче Японии двух островов юга Курил

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала придумками сообщения о том, что на переговорах с Токио поднимался вопрос о передаче Японии двух островов юга Курил.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Эта информация не соответствует действительности. Это какая-то самодеятельность", - сказала она в среду на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы ведем с японской стороной переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Все остальное является придумкой, художественным пересказом. Того, чего нет, я подтвердить не могу", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, между Россией и Японией есть договоренность о том, что стороны "не будут спекулировать [темой передачи островов] и заниматься утечками или какими-то другими способами доведения через средства массовой информации своих озабоченностей". "Мы об этом договорились, - сказала она. - Именно японская сторона всегда настаивала на том, чтобы все делалось предельно уважительно, без подключения мегафонной дипломатии, исключительно на уровне экспертов".

"Мы не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда японская сторона нарушает эту конструктивную атмосферу. В частности, вбросами в японские СМИ, - обратила внимание дипломат. - Не знаю, кто за ними стоит. Но это точно не российская сторона".

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.