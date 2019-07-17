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Рябков назвал создание США трудностей при выдаче визы Зарифу политическим "харассментом"

Дипломат отметил, что Россия воспринимает подобную практику "весьма негативно"

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия негативно оценивает попытки США создать трудности при получении визы главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и оценивает такие действия как попытку политического "харрасмента". Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

"Мы эту практику воспринимаем весьма негативно. Она, к сожалению, распространяется американцами на представителей целого ряда стран, правительства которых по тем или иным причинам не устраивают Вашингтон, - сказал он, комментируя сообщения о том, что США могли отказать Зарифу в получении визы. - В случае с Ираном мы видим просто попытку политического "харассмента".

"Я думаю, что иранские коллеги воспринимают это, с одной стороны, как неизбежное зло, а с другой, как плату за самостоятельность внешней политики, которую проводит эта страна", - добавил замглавы МИД РФ.

24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана, в том числе введение ограничительных мер против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что также в санкционный список планировалось внести и иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа.

Однако на прошлой неделе власти США все-таки выдали визу Зарифу, направлявшемуся в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). При этом, по информации агентства Рейтер, решение о предоставлении главе МИД Ирана визы было принято после того, как его одобрил госсекретарь США Майкл Помпео.

Теги
СШАИранРоссияРябков, Сергей АлексеевичЗариф, Мохаммад Джавад
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