Васильев анонсировал кадровые перестановки в правительстве Дагестана

МАХАЧКАЛА, 17 июля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о планируемых в ближайшее время назначениях новых руководителей министерства сельского хозяйства и продовольствия и комитета по лесному хозяйству региона. Об этом он сообщил в среду на заседании республиканского совета безопасности.

"Сегодня мы с Артемом Алексеевичем (Здуновым, председателем правительства Дагестана) рассмотрели трех кандидатов - одного на министра сельского хозяйства. По сути, вопрос решен, это человек, который прошел конкурс "Мой Дагестан", поработал руководителем управления сельского хозяйства, хорошо себя зарекомендовал. В ближайшее время министр будет назначен", - сказал Васильев.

По его словам, будущего министра "простажировал, подготовил и внес [по нему] предложение" зампредседателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Еще два кандидата у нас на лесхоз (комитет по лесному хозяйству Дагестана). Мы берем одного из руководителей лесхоза Московской области, нашего дагестанца, победителя конкурса "Мой Дагестан", - сообщил глава региона.

Он также добавил, что планируется еще одно назначение, не уточнив в какое именно ведомство. "Еще смотрим одну кандидатуру, пока не буду говорить, потому что человек согласился, но сначала говорит, что нужно изучить. На следующей неделе мы доведем эту информацию", - сказал Васильев.

Нынешний вице-премьер - глава Минсельхозпрода Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия республики в конце марта 2018 года. Глава комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибег Гаджиев вместе с тремя своими замами 7 июня арестован по делу о незаконном выделении земли в природоохранной зоне. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем").