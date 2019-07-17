Рябков: сроков встречи глав МИД совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном пока нет

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Сроки встречи совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на уровне глав МИД не определены. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Нет, пока, к сожалению, такой определенности нет", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Москва выступает в пользу данного мероприятия.

"Но, как я понимаю, в последние дни сформировалось общее понимание между участниками СВПД, не формализованное, но тем не менее существующее, что все же мы должны пройти по ступеням, - указал Рябков. - То есть министерской встрече должны предшествовать работа экспертов и встреча политдиректоров. Согласование сроков контакта на уровне министров пока не проводилось".