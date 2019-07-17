В Госдуме назвали своевременным указ Путина о гражданстве России для жителей Донбасса

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины своевременен в контексте таких шагов Киева, как принятие закона, ущемляющего русскоязычное население страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Считаю, что эта мера своевременна, правда, в негативном смысле, так как вчера на Украине вступил в силу закон о фактически запрете русского языка. Хотя бы в одной этой связи правильно, что президент сегодня подписал этот указ, потому что и для русских, для соотечественников и всех, кто хотел бы, чтобы их дети говорили по-русски и были русскими, это очень важно", - сказал депутат, заметив, что многие жители территории ДНР и ЛНР были вынуждены покинуть зону конфликта и более там не проживают. Более того, продолжил он, на фоне притеснения русскоязычного населения на Украине данный указ "надо распространить на всех украинцев".

Калашников напомнил, что еще в декабре 2018 года был принят закон, позволяющий президенту подписывать указы об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий лиц.

"Это [решение Путина] посылает Киеву сигнал о том, что, если они [украинцы] не опомнятся и не пересмотрят в том числе языковой закон, значит мы должны будем дать возможность русским, русскоязычным, говорящим на русском языке такую возможность (говорить на родном языке - прим. ТАСС), получив паспорта граждан РФ", - продолжил глава комитета.

Калашников при этом допустил, что в адрес России снова начнут звучать обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины. "Покричат еще, а что делать русским, если у них нет другого выхода? Что делать русской бабушке, которая не знает украинского, при обращении в медицинское учреждение?" - резюмировал депутат.

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с ним, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (то есть Донецкой и Луганской Народных Республиках), но и жители этих областей в целом.