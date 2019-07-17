Контактная группа договорилась о восстановлении моста в районе Станицы Луганской

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Стороны конфликта в Донбассе в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились одновременно начать ремонт моста в Станице Луганской. Об этом по итогам заседания в Минске сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Контактная группа обсудила ситуацию в районе Станицы Луганской, где произошло разведение сил и средств. Сегодня представители Киева и Луганска подтвердили необходимость восстановления моста в Станице Луганской и пришли к договоренности, что стороны одновременно начинают его ремонт. Также сторонами принято обязательство, что мост будет использоваться исключительно в гражданских целях", - сообщил он.

Грызлов напомнил, что пункт пропуска в районе Станицы Луганской - один из немногих пунктов перехода через линию разграничения. "Мост на этом участке важен для решения проблем гуманитарного, социального плана", - подчеркнул полпред РФ.

Вопрос о восстановлении моста в Станице Луганской встал сразу после того, как в конце июня на этом участке состоялось разведение сил и средств, однако сначала стал предметом разногласий сторон. Заявление президента Украины Зеленского о готовности Киева в одностороннем порядке восстановить сооружение было отвергнуто в ЛНР. Там напомнили, что мост через Северский Донец находится точно на разделительной линии, утвержденной минским меморандумом от 19 сентября 2014 года, и потому любые односторонние действия Украины по ремонту и эксплуатации этого сооружения будут расцениваться в республике как грубое нарушение Минских соглашений. Глава республики Леонид Пасечник и глава МИД Владислав Дейнего предложили до начала восстановительных работ согласовать их проект и правила последующего использования моста в рамках контактной группы.

Синхронизация с "нормандским форматом"

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины высказались за синхронизацию своей повестки с повесткой, предложенной в "нормандском формате", сообщил Грызлов.

"Участники контактной группы обозначили стремление и готовность синхронизировать свою повестку c повесткой, предложенной в "нормандском формате". Всем участникам группы, и прежде всего украинской стороне, важно помнить, что "нормандский формат" не заменяет прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Именно в Минске на сегодняшний день существует площадка переговоров между киевской властью и Донбассом", - сказал он.

Грызлов отметил, что за две недели после предыдущего заседания контактной группы произошло немало событий, которые оказали свое воздействие на повестку сегодняшней встречи.

"Напомню, что 11 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины. В нем была подтверждена приверженность минским договоренностям и актуальность "нормандского формата". После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки", начался процесс подготовки к следующим мероприятиям", - сказал он.

Полпред подчеркнул, что "на сегодняшний день Украиной по-прежнему не исполнен целый ряд обязательств, которые приняты именно в "нормандском формате", и реализация которых согласована в Минске с Донецком и Луганском".

Кроме того, Грызлов назвал состоявшиеся в среду в Минске переговоры одними из самых результативных.

"Вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали сегодня основными темами работы заседания контактной группы, которое в итоге стало одним из самых результативных", - сказал он.

Грызлов с удовлетворением отметил, что в ходе проводимой на территории Украины избирательной кампании в Верховную раду "существенно вырос запрос украинского общества на диалог с Донбассом, на реализацию минских договоренностей".