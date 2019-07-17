Путин и Лукашенко примут участие в работе VI Форума регионов России и Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг примут участие в работе VI Форума регионов России и Белоруссии.

"18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии", - сообщила пресс-служба Кремля. Накануне лидеры вместе посетили Валаамский монастырь и провели там, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "день неформального общения", после чего вернулись в Санкт-Петербург.

Ожидания от встречи

В начале июля российский лидер сообщил, что планирует обсудить со своим визави развитие тесных интеграционных связей РФ и Белоруссии.

"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге", - заявил Путин на церемонии вручения ему верительных грамот в Кремле, в которой принял участие и посол Белоруссии Владимир Семашко. Российский лидер отметил тогда, что Белоруссия является ближайшим союзником России. В свою очередь Лукашенко, отправляясь с визитом в Россию отметил, что есть "слишком много вопросов, которые надо решать - загнали себя в угол и ничего не делаем, чтобы выйти оттуда". При этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее высказал мнение, что предстоящие переговоры помогут сблизить позиции сторон по ряду вопросов и определить направления развития интеграции.

VI Форум регионов

Предыдущий раз встреча в подобном формате состоялась 12 октября в Могилеве. Тогда же было решено провести следующий форум в Санкт-Петербурге.

Его основная тема - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Белоруссии. Программой предусмотрены встречи с руководителями регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, заседание национальных деловых советов, подписание 26 соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и правительством Республики Беларусь.

По данным организаторов, в форуме принимают участие более тысячи представителей обеих стран, в том числе официальные делегации верхних палат парламентов, представлены более 70 российских субъектов и все белорусские регионы.

Первый форум состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, Москве и Могилеве.