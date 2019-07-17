Главы МИД РФ и ФРГ обсудят в Бонне иранскую ядерную сделку и ситуацию на Украине

/Информация после 14:00 мск/

БОНН /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг совершит рабочий визит в Бонн, где примет участие в российско-германском форуме общественности "Петербургский диалог". Глава внешнеполитического ведомства РФ проведет переговоры с германским коллегой Хайко Маасом, на которых намерен, в частности, рассмотреть ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обострение обстановки в Персидском заливе, а также обстановку на Украине.

Кроме того, министры обменяются мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, по линии гражданских обществ, молодежных и межпарламентских связей. В числе актуальных международных вопросов остаются урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии, тематика контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

Как отмечается в посвященном визиту Лаврова в ФРГ комментарии МИД РФ, диалог между двумя странами отличается поступательной динамикой. "Выражается заинтересованность в его дальнейшем углублении, а также в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, расширении культурно-гуманитарных межобщественных связей, в том числе с задействованием ресурса на региональном уровне. По всем этим направлениям в последние годы удалось добиться практических результатов", - говорится в документе.

На Смоленской площади подчеркнули, что сейчас востребованным представляется дальнейшее восстановление "хорошо зарекомендовавших себя механизмов двустороннего взаимодействия". Так, приоритетным направлением могло бы стать возобновление российско-германских межгосударственных консультаций.

Форум "Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и на тот момент канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью наладить долгосрочный, открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества двух стран.

Как подчеркнули в МИД РФ, выступая на мероприятии в этом году, Лавров уделит особое внимание роли межобщественного диалога в оздоровлении отношений России и ЕС, а также в целом ситуации в сфере общеевропейской и глобальной безопасности.

Регулярный диалог

В этом году Лавров встречался с Маасом три раза: 18 января в ходе рабочего визита германского министра в Москву, 15 февраля на 55-м заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, а также 16 мая в Хельсинки на полях заседания Комитета министров иностранных дел Совета Европы.

Политический диалог между Россией и ФРГ носит регулярный характер. 29 июня Путин встретился с канцлером Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Осаке. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на выстраивание взаимодействия в международных делах и достижение практических результатов в наиболее важных сферах двустороннего сотрудничества.

Оживляется диалог по межпарламентской линии. Подтверждением этому стал визит в Россию 17-21 июня германской части межпарламентской группы Бундестага по связям с Госдумой, а также состоявшееся 7 июня в Санкт-Петербурге заседание групп дружбы Совета Федерации и Бундесрата. В настоящий момент прорабатываются предложения по созданию дополнительных механизмов взаимодействия парламентариев двух стран.

Важный партнер

Германия остается одним из важнейших торгово-экономических партнеров России. За 2018 год объем российско-германской торговли вырос на 19,3% по сравнению с 2017 годом и составил 59,6 млрд долларов.

Берлин последовательно поддерживает проект строительства газопровода "Северный поток - 2" в качестве коммерческой инициативы, способствующей укреплению энергобезопасности Европы за счет диверсификации маршрутов поставок природного газа и минимизации транзитных рисков.

В 2018 году возобновилась деятельность российско-германской Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности. В этом году прошли заседания действующих в ее рамках трех подгрупп. На ноябрь в Москве запланировано проведение очередной пленарной сессии данной группы.

Интенсивностью отличаются общественные контакты двух стран. 15 мая в Берлине состоялась 22-я встреча российско-германского межобщественного форума "Потсдамские встречи". Важным этапом в развитии межрегионального сотрудничества стала организованная 25-27 июня в Ахене и Дюрене 15-я ежегодная конференция городов-партнеров.