Певица Цыганова подала документы для участия в выборах депутата Госдумы в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" певица и композитор Виктория Цыганова подала документы для участия в выборах депутата Госдумы в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"18 июля в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Государственной думы по Комсомольскому одномандатному округу № 70 представлены документы о выдвижении кандидата Цыгановой Виктории, выдвинутой политической партией "Единая Россия", - сказал представитель избиркома.

Кандидатура Цыгановой была утверждена генсоветом партии в начале июля.

Как сообщалось, в Хабаровском крае было зарегистрировано пять кандидатов для участия в довыборах в Госдуму от партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Коммунисты России", Партия роста. Документы подавал также представитель от партии "Зеленые".

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае пройдут в сентябре 2019 года по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы Хабаровского края.

В сентябре в Хабаровском крае, помимо довыборов в Госдуму, пройдут также выборы депутатов законодательной думы Хабаровского края, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений, а также главы Комсомольска-на-Амуре.