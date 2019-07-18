Лавров назвал антидемократичным навязывание Европе сжиженного газа из США

ТАСС, 18 июля. Попытки навязать европейскому потребителю сжиженный природный газ из США противоречат рыночным и демократическим принципам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью германской газете Rheinische Post.

"В целом убеждены, что энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов. Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США, - сказал он. - Рассчитываем, что при принятии решений по газовому и иным вопросам наши германские и другие европейские партнеры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном".

Говоря о позиции Дании по строительству "Северного потока - 2", Лавров отметил, что Копенгаген политизировал этот вопрос и медлит с выдачей разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.