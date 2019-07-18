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Кризис на Украине

Карасин: РФ видит позитивные подвижки по итогам встречи контактной группы по Донбассу

О качественных прорывах говорить рано, отметил замминистра иностранных дел России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москва отмечает позитивные подвижки в урегулировании конфликта в Донбассе по итогам заседания Контактной группы в среду. Об этом заявил в четверг журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Позитивные сдвиги налицо, - сказал он. - Все ждали такого подхода. [Это касается ] и того, что с 21 числа будет объявлено прекращение огня, и того, что есть известные подвижки в восстановлении моста в районе Станицы Луганской".

"Сама тональность несколько изменилась, - добавил он. - Рано говорить о качественных прорывах, но в любом случае это надо развивать".

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