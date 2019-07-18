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Песков заявил, что возможность личной встречи Путина и Зеленского пока не обсуждается

Пресс-секретарь президента России отметил, что сейчас важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы в Верховную раду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока об этом речи не идет. Пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы [в Верховную раду]. И без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли личная встреча двух лидеров в обозримой перспективе.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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