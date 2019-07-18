Песков заявил, что возможность личной встречи Путина и Зеленского пока не обсуждается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока об этом речи не идет. Пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы [в Верховную раду]. И без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли личная встреча двух лидеров в обозримой перспективе.