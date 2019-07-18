Песков: возвращение Вышинского могло бы быть первым шагом для начала диалога РФ и Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Возвращение в Россию журналиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

"Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - сказал он, отвечая на вопрос, что, по мнению Кремля, могло бы стать первым шагом для нормализации отношений двух стран.