{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обмен пленными в Донбассе
Обновлено 

Песков: Россия и Украина расходятся в понимании формата обмена пленными "всех на всех"

В целом Москва поддерживает этот формат, заявил пресс-секретарь российского лидера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. У России и Украины есть расхождения в понимании формата обмена пленными "всех на всех", но Москва его в целом поддерживает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в состоявшемся на минувшей неделе телефонном разговоре российский лидер Владимир Путин поддержал обмен пленными в формате "всех на всех".

"В ходе телефонного разговора действительно упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание, и тогда реализация [этого формата] станет более возможной ", - сказал представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОбмен пленными в ДонбассеЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Песков: РФ позитивно оценивает достигнутые договоренности контактной группы по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента выразил надежду на прекращение огня
Читать полностью