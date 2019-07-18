Песков: Россия и Украина расходятся в понимании формата обмена пленными "всех на всех"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. У России и Украины есть расхождения в понимании формата обмена пленными "всех на всех", но Москва его в целом поддерживает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в состоявшемся на минувшей неделе телефонном разговоре российский лидер Владимир Путин поддержал обмен пленными в формате "всех на всех".

"В ходе телефонного разговора действительно упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание, и тогда реализация [этого формата] станет более возможной ", - сказал представитель Кремля.