Песков: РФ позитивно оценивает достигнутые договоренности контактной группы по Донбассу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. РФ позитивно оценивает договоренности, достигнутые 17 июля в Минске контактной группой по Донбассу, и надеется, что они будут подкреплены конкретными действиями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы высоко оцениваем те договоренности, которые вчера были достигнуты в Минске, это очень важные решения. И мы надеемся, что эти договоренности будут подкреплены конкретными действиями по невозобновлению огня и по обеспечению действительно всеобъемлющего прекращения огня", - сказал он.