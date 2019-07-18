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Кризис на Украине
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Песков: РФ позитивно оценивает достигнутые договоренности контактной группы по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента выразил надежду на прекращение огня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. РФ позитивно оценивает договоренности, достигнутые 17 июля в Минске контактной группой по Донбассу, и надеется, что они будут подкреплены конкретными действиями. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы высоко оцениваем те договоренности, которые вчера были достигнуты в Минске, это очень важные решения. И мы надеемся, что эти договоренности будут подкреплены конкретными действиями по невозобновлению огня и по обеспечению действительно всеобъемлющего прекращения огня", - сказал он.

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