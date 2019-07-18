Песков: Путин и Лукашенко в неформальной обстановке обсуждают любые вопросы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что главы России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - во время неформального общения на Валааме смогли обсудить и вопросы интеграции государств.

"Это был день неформального общения. В рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая и вопросы концептуального, стратегического характера", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли Путину и Лукашенко обсудить интеграцию во время поездки на Валаам.

В среду президенты России и Белоруссии побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, посетили скиты на Валааме и Храмовый комплекс-музей. По завершении программы на Валааме на пути в Санкт-Петербург лидеры сделали остановку на острове Коневец в западной части Ладожского озера и посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь. "Был очень насыщенный день", - оценил Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в четверг Путин и Лукашенко проведут двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге, "при необходимости пообщаются один на один, также будет с ними ограниченная делегация". Планируется, что затем президенты выступят на VI Форуме регионов России и Белоруссии, который Песков назвал "важным мероприятием в плане интеграционных процессов и в целом для Союзного государства".