Штаб наблюдателей поддержал увеличение срока проверки подписей на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму седьмого созыва поддерживает предложение председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о продлении срока на проверку подписных листов выдвинутых кандидатов. Об этом сообщил в четверг председатель штаба Алексей Венедиктов.

"Надо поддержать предложение Горбунова, на мой взгляд, о расширении времени проверки подписей, чтобы окружная комиссия могла рассмотреть апелляцию. <...> Это в интересах самих кандидатов", - сказал Венедиктов на заседании общественного штаба.

Он отметил, что появление данного предложения было обусловлено событиями, происходившими во время проверки подписных листов и регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Выдвинутые кандидаты настаивали на рассмотрении их предложений, однако у комиссии не было времени рассмотреть эти жалобы.

"Если у комиссии после этого будут хотя бы те же три дня, то она сможет ответить кандидату", - сказал Венедиктов. По его мнению, добавленное время позволит обсудить "спорные подписные листы".

Ранее глава Мосгоризбиркома предложил увеличить срок проверки подписей для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий с 10 до 15 дней в целях обеспечения работы окружных комиссий. В настоящее время окружные избирательные комиссии проверяют подписи в течение семи дней, затем передают проекты решений кандидатам. В свою очередь кандидаты возвращаются к комиссиям с возражениями практически в день оглашения окончательного вердикта. Увеличение срока проверки документов, по словам Венедиктова, предоставит окружным избиркомам необходимое время на слушания и проверку возражений от кандидатов.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.