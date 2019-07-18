Избирком Петербурга отменил отказы в регистрации 34 кандидатам в муниципальные депутаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) в четверг отменила 34 решения избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО) города об отказе в регистрации кандидатам, выдвинутым на муниципальных выборах, сообщили ТАСС в горизбиркоме.

Ранее ГИК отменил 21 аналогичное решение по кандидатам. Таким образом, всего аннулировано 65 отказов ИКМО о регистрации.

"На заседании 18 июля были отменены 34 решения об отказе в регистрации кандидатам, выдвинутым на выборах в семи муниципальных образованиях: Академическое, Коломна, Московская застава, Пулковский Меридиан, Сампсониевское, Сосновское, Шувалово-Озерки", - сказал представитель горизбиркома.

При этом теперь из 34 кандидатов 18 зарегистрировал сам избирком, еще по 16 кандидатам ГИК обязал ИКМО повторно рассмотреть вопрос о регистрации с учетом того, что доводы, по которым изначально было принято решение об отказе, признаны несостоятельными и незаконными. Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко на заседании в четверг также отметил, что все обжалованные незаконные решения ИКМО об отказах в регистрации будут отменены в установленный законом срок, а права кандидатов будут восстановлены.

Ранее сообщалось, что, по данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга направил следователям материалы по факту нарушений в пяти ИКМО для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по 141 статье УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Для привлечения к административной ответственности на представителей муниципальных избиркомов также составлен ряд протоколов.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.